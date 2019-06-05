Инициаторам сегодняшнего марша в поддержку Ивана Голунова не удалось согласовать мероприятие

В последние часы представители инициативной группы обсуждали вопрос с чиновниками мэрии и пытались договориться о маршруте. «Мы приложили все усилия для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность 12 июня. Однако представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может», написал на своей странице в Фейсбуке журналист Евгений Берг. Он добавил, что вместе с коллегами слагает с себя полномочия инициаторов акции, но собирается прийти к метро Чистые пруды. Ранее участники говорили, что планируют собраться там сегодня в полдень, чтобы проследовать до здания ГУВД на Петровке, 38. Отказаться от этой акции призывало руководство сайта «Медуза». Соответствующее заявление было выпущено сразу после того, как Ивана Голунова пообещали отпустить из-под домашнего ареста. Сам журналист вечером, после выхода на свободу тоже сказал, что не собирается на акцию в свою поддержку и высказал мнение, что на неё не стоит ходить другим.

Голунова задержали на прошлой неделе по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Его поместили под домашний арест. Журналист говорил, что наркотики ему подбросили, и связывал это с профессиональной деятельностью.

Во вторник МВД объявило, что все обвинения сняты. Следственный комитет начал проверку из-за необоснованного задержания.

Решение об освобождении обусловлено опасениями властей, они стали думать, что скандал может привести к значительным социальным переменам — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей.

Соловей добавил, что вероятно в ближайшем будущем прилюдно будет наказан кто-либо из полковников или майоров. Несколько часов назад глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что будет ходатайствовать перед президентом Путиным об увольнении начальника столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал агентству ТАСС, что Владимир Путин своевременно рассмотрит этот вопрос.