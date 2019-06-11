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23:00, 11 июня 2019

Информатор Григорий Родченков предоставил новые документы об атлетах из России

Они связаны с коррупцией и покрытием положительных допинг-проб. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов, передаёт Дойче Велле.



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