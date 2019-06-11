Инициаторы завтрашней несанкционированной акции в поддержку Голунова не намерены отказываться от планов провести марш

Инициаторы завтрашней несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова не намерены отказываться от планов провести марш. Так журналист и муниципальный депутат Илья Азар написал на своей странице в Фейсбуке, что власти выполнили не все условия: не наказали тех, кто подбросил наркотики.

Участники планируют собраться завтра у метро «Чистые пруды» в полдень и проследовать до здания ГУВД на Петровке, 38. Отказаться от завтрашней акции ранее сегодня призывало руководство сайта «Медуза». Заявление было выпущено после того, как Голунова, задержанного на прошлой неделе по подозрению в попытке сбыта наркотиков, пообещали отпустить из-под домашнего ареста. Глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения сняты. Опрос, проведенный на сайте «Эха Москвы», показал, что 90% участников голосования выступают за проведение завтрашнего марша, несмотря на решение освободить Голунова. 7 % против, остальные затруднились с ответом. В голосовании приняли участие около восьми тысяч человек.

Журналист Иван Голунов имеет право на реабилитацию, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Будет ли со стороны журналиста иск о возмещении морального ущерба, пока неизвестно. Сам Голунов говорит, что лучшей компенсацией для него была бы уверенность, что подобное не произойдёт больше ни с кем. Голунов также добавил, что не собирается на завтрашнюю акцию, организованную в его поддержку, и считает, что другие также могут не ходить на этот марш.