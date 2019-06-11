Экс-глава Следственного комитета по Волгоградской области арестован на два месяца по делу о поджоге дома губернатора

Экс-глава Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев арестован на два месяца по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. Об этом сообщает агентство ТАСС. Решение вынес Лефортовский суд Москвы. Музраеваобвиняют в теракте по предварительному сговору. Бизнесмена, задержанного вместе с бывшим руководителем СК, арестовали на такой же срок. Всего по делу проходят шесть человек.