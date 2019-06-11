Журналиста Ивана Голунова отпустили на свободу

Первым делом он поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Вероятно, мне придётся очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие», — сказал Голунов. Он намерен помогать следствию искать тех, кто подбросил ему наркотики, — добавил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Голунова задержали на прошлой неделе по обвинению в попытке сбыта наркотиков и поместили под домашний арест. Журналист с самого начала говорил, что наркотики ему подбросили, и связывал это с профессиональной деятельностью.

Сегодня МВД объявило, что все обвинения сняты. Глава ведомства Владимир Колокольцев сказал, что будет просить президента Владимира Путина отправить в отставку начальника столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова. Следственный комитет начал проверку из-за необоснованного задержания.