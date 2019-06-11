Коллектив театра Образцова завтра вместе с куклами собирается выйти на акцию протеста

Участники планируют записать театрализованное обращение для предстоящей Прямой линии с Владимиром Путиным. Поводом стало назначение первым заместителем директора театра советника министра культуры Юрия Шерлинга. За несколько дней его работы в театре сложилась нездоровая обстановка: появились угрозы увольнения, коллектив столкнулся с запугиванием и обвинением в некомпетентности. Были поданы заявления об уходе, — говорится на сайте театра.