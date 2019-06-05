Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Первым делом после выхода из здания ГУВД, где он знакомился с постановлением, Голунов поблагодарил всех за поддержку.

Журналиста встречали более сотни человек. Его освобождение в прямом эфире транслировали многие российские каналы. Теперь Иван Голунов собирается помогать следствию искать тех, кто подбросил ему наркотики, — об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Будет ли со стороны журналиста иск о возмещении морального ущерба, пока неизвестно. Сам Голунов говорит, что компенсацией был бы тот факт, чтобы подобное больше не происходило ни с кем. Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. С самого начала он подчеркивал, что невиновен, говорил, что наркотики ему подбросили силовики. Голунов связывал это со своей профессиональной деятельностью.

Тем временем, завтра в Москве, несмотря на освобождение Ивана Голунова, планируется акция в его поддержку. Инициаторы говорят, что не намерены отказываться от этого мероприятия, поскольку выполнены не все условия – в частности, люди, подбросившие наркотики, не названы. Марш не согласован с властями. Однако представители инициативной группы все еще пытаются договориться с чиновниками мэрии о маршруте.

Руководство сайта «Медуза», где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш. Это заявление поддержал и издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В интервью «Эху Москвы» он высказал мнение, что выходить на завтрашнее мероприятие не стоит.

Ситуация вокруг журналиста «Медузы» – это часть борьбы между группировками внутри ФСБ, сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Александр Проханов.

Он считает, что после истории с Голуновым следует ожидать большой чистки в рядах силовиков. Отмечу, сегодня глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что будет просить президента Владимира Путина отправить в отставку начальника столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько минут назад сказал агентству ТАСС, что Владимир Путин своевременно рассмотрит этот вопрос.