Следствие рассматривает версию коммерческого заказа преследования журналиста Ивана Голунова

Об этом со ссылкой на источники пишет РБК. Собеседники издания в силовых структурах говорят, что это одна из версий, и в какой степени в дело были вовлечены полицейские, пока неизвестно.

Сегодня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении преследования журналиста сайта Медуза Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Следственный комитет начал проверку из-за необоснованного задержания.