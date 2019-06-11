Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Первым делом после выхода из здания ГУВД, где он знакомился с постановлением, Голунов поблагодарил всех за поддержку.

Он сказал, что лучшей компенсацией морального ущерба для него было бы то, чтобы подобное не произошло больше ни с кем. Голунов также добавил, что не собирается на завтрашнюю акцию, организованную в его поддержку, и считает, что другие также могут на этот марш не ходить.

Журналиста встречали более сотни человек. его освобождение в прямом эфире транслировали многие российские каналы.

Голунова задержали на прошлой неделе по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Его поместили под домашний арест. Журналист говорил, что наркотики ему подбросили, и связано это с профессиональной деятельностью.