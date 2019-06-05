Инициаторы несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова не намерены отказываться от планов провести акцию

Инициаторы завтрашнего несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова не намерены отказываться от планов провести акцию. В последние полчаса представители инициативной группы направились в мэрию, чтобы попытаться договориться о маршруте. Об этом рассказал в Фейсбуке журналист Евгений Берг.

Участники планируют собраться завтра у метро «Чистые пруды» в полдень, Они намерены проследовать до здания ГУВД на Петровке, 38. Отказаться от завтрашней акции ранее сегодня призвало руководство сайта «Медуза». Заявление было выпущено после того, как Голунова, задержанного на прошлой неделе по подозрению в попытке сбыта наркотиков, пообещали отпустить из-под домашнего ареста. Глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения будут сняты.

Опрос, проведенный на сайте «Эха Москвы», показал, что 90% участников голосования выступают за проведение завтрашнего марша, несмотря на решение освободить Голунова. В голосовании приняли участие больше 5 тысяч человек.