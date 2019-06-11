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21:00, 11 июня 2019

Журналист Иван Голунов только что покинул здание столичного управления полиции

Собравшиеся встречают его аплодисментами.

Обращаясь к собравшимся у здания ГУВД журналистам, Голунов сказал, что у него пока нет версий о причинах задержания.



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