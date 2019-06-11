Инициаторы завтрашнего марша в поддержку Ивана Голунова в ближайшие минуты должны встретиться с представителями мэрии

Они намерены попытаться согласовать маршрут. Есть вероятность, что чиновники не пойдут навстречу. «В этом случае люди, которые решат всё равно участвовать в завтрашней акции, должны понимать все риски», — написал на своей странице в Фейсбуке один из организаторов мероприятия, Евгений Берг. Участники планируют встретиться завтра в полдень у метро «Чистые пруды и пройти до здания столичной полиции на Петровке, 38.

Сегодня после заявления министра внутренних дел Владимира Колокольцева о прекращении уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, гендиректор сайта Галина Тимченко призвала отказаться от завтрашней несанкционированной акции в поддержку журналиста.