Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар написал на своей странице в Фейсбуке, что власти не выполнили еще одно условие: не наказали тех, кто подбросил наркотики Голунову. Азар добавил, что выйдет на акцию, но больше не будет ее организатором. Он также отметил, что нет смысла обсуждать акцию, которую внезапно и, по всей вероятности, за один день согласовали на 16 июня главе комиссии СПЧ по свободе информации Павлу Гусеву и члену СПЧ Екатерине Винокуровой.

Добавим, из оргкомитета завтрашнего мероприятия также вышла журналист Елизавета Нестерова. При этом она собирается прийти на акцию.

Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко. Она сделала это сразу после появления сообщения о том, что журналист «Медузы» Иван Голунов будет освобожден, и все обвинения с него будут сняты.