Начальник полицейских, задерживавших Голунова, Андрей Щиров пока ничего не знает об отстранении подчиненных от работы

Начальник полицейских, задерживавших Ивана Голунова, Андрей Щиров пока ничего не знает об отстранении подчиненных от работы. Об этом он сказал телеканалу «Дождь». Корреспондент напомнила Щирову, что тот говорил об отсутствии нестыковок в деле и о наличии доказательств. На это силовик ответил, что сейчас ему нужно понять причины тех или иных решений. Он надеется разобраться. Только после этого последуют комментарии.