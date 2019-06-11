МВД удалило со своего официального сайта четыре новости, выпущенные после задержания журналиста Ивана Голунова

Одно из этих сообщений было проиллюстрировано фотографиями, якобы сделанными у журналиста дома. Во втором сообщении МВД уверяло, что все эти снимки сделаны именно в квартире Голунова. В третьем ведомство признавало, что лишь одно фото на самом деле было сделано дома у журналиста. И наконец, в четвертой новости утверждалось, что не относящиеся к делу снимки попали на сайт по ошибке, пишет сайт «Медуза».