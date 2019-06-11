В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина

Наркотик находился в контейнере с рыбными консервами.

Сотрудники таможни обнаружили в морском порту Петербурга крупную партию наркотиков. Согласно сообщению Федеральной Таможенной службы, в контейнере с консервами находилось 400 килограммов спрессованного в брикеты белого порошка из Эквадора. Вскрытие работники отдела по борьбе с контрабандой проводили на камеру.

Химическая экспертиза уже установила, что обнаруженной порошок – не что иное как кокаин. Его общая стоимость составляет около четырёх с половиной миллиардов рублей. Между тем, как он появился в Петербурге – пока неясно. Оперативникам ещё предстоит установить, кто может быть причастен к поставкам наркотика.

Напомним, в прошлом году правоохранительные органы Аргентины обнаружили кокаин на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Его общий вес также составил 400 килограммов.