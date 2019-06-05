Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова закрыто

Спецкор «Медузы», к обвинениям против которого было приковано всеобщее внимание в последние дни, уже сегодня выйдет на свободу.

Новость о снятии всех обвинений с Ивана Голунова взорвала соцсети. На Facebook, ВКонтакте, Twitter обрушилась волна сообщений от пользователей, радующихся его освобождению. Кто-то отмечает, что никогда не испытывал таких эмоций в отношении совершенно незнакомого человека. Многие говорят об этом решении как о победе гражданского общества, благодарят тех, кто выходил к зданию МВД на Петровске, стоял в пикетах даже ночью. Пользователи соцсетей, призывают не закрывать эту тему, пока не будут наказаны те, кто начал это уголовное преследование. Некоторые напоминают, что по таким же сфабрикованным делам продолжают сидеть другие невиновные люди.

Освобождение Голунова освещают даже федеральные каналы – они дают новость первой. Редакция «Медузы» в свою очередь опубликовала заявление, назвав прекращение дела результатом беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Окончание уголовного преследования корреспондента приветствуют не только его коллеги друзья, но и представители власти. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, написала в своем Facebook: «Лучший день. До слез. Счастье».

Около здания главного следственного управления МВД РФ по Москве, где находится сейчас Иван Голунов, собралось около сотни человек, ожидающих его освобождения.

«Необходимо найти виновных в возбуждении дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова», — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман.

Он подчеркнул, что сами по себе наркотики, до которых не дотрагивался Иван Голунов, не могли оказаться в его рюкзаке.

Следственный комитет установит все обстоятельства задержания Ивана Голунова. Если будут основания, будет принято процессуальное решение, сказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Она добавила, что ее ведомство тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД в отношении полицейских, причастных к преследованию Голунова.