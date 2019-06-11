Татьяна Москалькова: Иван Голунов имеет право на реабилитацию после прекращения уголовного преследования

Иван Голунов имеет право на реабилитацию после прекращения уголовного преследования, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она считает, что освобождение журналиста означает, что государство прислушивается к общественному мнению и готово признавать ошибки. Москалькову цитирует агентство ТАСС.

О том, что преследование журналиста Ивана Голунова прекращено, этим вечером объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Он также сказал, что будет ходатайствовать перед президентом Путиным об увольнении начальника столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова. Колокольцев добавил, что правомерность действий полицейских, задерживавших Голунова, проверит Следственный комитет. Журналист был задержан 6 июня и затем отправлен под домашний арест как подозреваемый в попытке сбыта наркотиков.

Сам Голунов с первого дня подчеркивал, что наркотики ему подбросили силовики.