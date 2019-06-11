В редакциях российских СМИ, СПЧ и МИДе приветствуют решение освободить журналиста Голунова и снять с него обвинения

В редакциях российских СМИ,СПЧ и МИДе приветствуют решение освободить журналиста Ивана Голунова и снять с него обвинения.

Галина Тимченко, гендиректор сайта «Медуза», где работает Голунов, заявила, что произошедшее – это результат усилий тысяч людей и повод для праздника. В числе прочего Тимченко призвала отказаться от намеченного на завтра несанкционированного марша в поддержку Голунова. Она считает, что в ближайшие дни необходимо добиться согласования акции в центре Москвы. В заявлении также подчеркивается, что люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы, поэтому впереди еще очень много работы, чтобы случившееся не повторилось никогда. Под этими словами также подписались журналисты Иван Колпаков, Дмитрий Муратов, Елизавета Осетинская и адвокат Сергей Бадамшин.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на новость о скором освобождении Голунова словами: «Лучший день. До слез. Счастье».



Председатель СПЧ Михаил Федотов также выразил надежду на то, что это еще не точка в истории с Голуновым.