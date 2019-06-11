Сегодня сборная России заканчивает июньскую сессию отборных матчей чемпионата Европы

Россияне играют в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Первую июньскую встречу россияне выиграли у Сан-Марино с рекордным счетом 9-0. В истории российского футбола национальная команда столько еще не забивала. Матч проходил в Саранске на стадионе, построенном к чемпионату мира при аншлаге. На трибунах было больше сорока тысяч болельщиков. Вряд ли в столицах эта игра собрала бы такую аудиторию. Сегодня на матч с киприотами на еще одной новой арене – в Нижнем Новгороде тоже проданы все билеты. И это испытание будет конечно тяжелее. Однажды сборная Кипра уже не пустила российскую команду на чемпионат мира 1998 года, хотя за нее тогда играли Мостовой, Качельскис, Карпин и другие звезды.

Команда Кипра в этом цикле одержала одну победу над Сан-Марино и потерпела два поражения от Бельгии и Шотландии. С тремя очками она занимает четвертое место. Сегодня у киприотов последний шанс включиться в борьбу за путевку на Евро, тем более, что у наших всего на три очка больше. Самыми известными игроками этого состава являются нападающий Пиетрос Сотириу из клуба Копенгаген и защитник Костас Лайфис из бельгийского Стандарта. На счету Сотириу два мяча, Лайфис забыл один. В сборной России все здоровы и, судя по всему состав, который играл против Сан-Марино в значительной мере сохранится.

Следующий матч сборная России сыграет на везде против Шотландии 6 сентября.