Не уничтожать попавшую под продовольственное эмбарго еду внезапно предложили в Роспотребнадзоре

Продовольственное эмбарго в России ввели пять лет назад, в качестве ответа на первый пакет западных санкций. Что делать с польскими яблоками, французскими сырами и прочими продуктами, задержанными на границе, почти год никто не знал. Решение вскоре нашлось.

Летом 2015 года Путин подписал указ об уничтожении всей привозимой оптом санкционки. С технологией уничтожения определились почти сразу, интуитивно. Овощи, фрукты, сыры давят катком и сбрасывают в ямы, а мясную продукцию сжигают.

Выполнять распоряжение главы государства поручили Россельхознадзору. Прошлым летом там заявили об уничтожении 26 тысяч тонн продукции.

Петиции с требованием раздавать санкционную еду нуждающимся не помогли. В Роспотребнадзоре предупреждали о потенциальной опасности санкционки. И утилизация – единственный выход. Тогда же звучали предложения получать из нелегальных продуктов электричество. Об этом в частности говорил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который посвятил себя сельскому хозяйству.

Эта идея Роспотребнадзору похоже пришлась по душе. Ведомство предлагает запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов питания и использовать их, например, в качестве источников биоэнергетики. Предложения появились на сайте президентского совета по правам человека.

В Россельхознадзоре инициативу коллег уже назвали глупой и необоснованной. По словам пресс-секретаря службы Юлии Мелано, Роспотребнадзор не оценил риски от продукции неизвестного происхождения для здоровья людей и животных, передает радиостанция «Говорит Москва».