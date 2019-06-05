Дмитрий Медведев: В будущем рабочая неделя должна сократиться до четырех дней
В будущем рабочая неделя должна сократиться до четырех дней, — об этом премьер Дмитрий Медведев заявил в Женеве во время выступления на Международной конференции труда
По словам Медведева, постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом.
Четырехдневная рабочая неделя в России маловероятна. – сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
Он добавил, что не везде сокращение рабочей недели приводило к повышению производительности труда.