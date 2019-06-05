Сотрудников Института робототехники в Петербурге заставляют ставить подписи за выдвижение на пост губернатора Беглова

Сотрудников Института робототехники в Санкт-Петербурге заставляют ставить подписи за выдвижение на пост губернатора Александра Беглова. Очевидцы утверждают, что необходимые документы они вынуждены заполнять на месте работы, что противоречит законодательству. Об этом, на условиях анонимности, рассказал «Эху Москвы» один из работников института.

В самом институте подтвердили, что у них проходил сбор подписей. Представитель администрации Чеслав Германович утверждает, что подписи сдавали добровольно и за территорией учреждения.

Ранее о том, что у них в принудительном порядке собирают подписи, рассказывали сотрудники городского Центра управления парковками и студенты Юридической академии.