Фонд борьбы с коррупцией нашел недвижимость на сотни миллионов рублей у подполковника ФСБ Марата Медоева

В прессе его называют одним из возможных заказчиков уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова.

Фамилия Медоева на днях впервые появилась в публикации интернет-издания «Проект»: источники рассказали, что подполковник ФСБ мог стоять за делом Голунова. Поводом для преследования журналиста стала подготовка публикации о связях Медоева с похоронным бизнесом в Москве.

Сегодня Алексей Навальный опубликовал свое расследование о семье офицера ФСБ: оказалось, что его родственникам принадлежат несколько квартир в центре Москвы. В частности, речь идет о 200-метровых апартаментах в жилом комплексе «Итальянский квартал», где стоимость квадратного метра составляет около миллиона рублей. Кроме того, в собственности Медоевых находятся три квартиры на улице Казакова. Там же находится нежилое здание, принадлежащее отцу Марата Медоева Игорю. Он сдает строение Московской автодорожной инспекции, которую раньше возглавлял его родственник. В этой схеме замешан и лично мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал Навальный.

В расследовании ФБК говорится и о связях Марата Медоева с представителями похоронного бизнеса. В 2017 году сотрудник ФСБ продал одну из своих многочисленных машин некоему Валерию Большакову. На сайте ГБУ «Ритуал» человек с таким именем указан как «начальник отделения».

Кроме того, в расследовании ФБК упоминается дочь Медоева Эльда, владевшая квартирой стоимостью 250 миллионов рублей в Покровском-Стрешневе.