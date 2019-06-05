Один из самых известных журналистов-расследователей России спецкор «Медузы» Иван Голунов выходит на свободу

С него сняты все обвинения. Об этом объявило руководство МВД, дав понять, что виновные будут наказаны.

Участие Ивана Голунова в распространении наркотиков не доказано. Принято решение о прекращении уголовного дела в отношении журналиста, рапортовал глава МВД Владимир Колокольцев. Заявление министра через несколько минут после его выступления показали государственные телеканалы.

О своей невиновности Голунов заявлял с самого начала. Он подчеркивал, что никогда не употреблял наркотики и не осуществлял их сбыт, а пакеты, якобы обнаруженные у него, подбросили полицейские. Адвокаты журналиста отмечали, что нарушения, допущенные при задержании и обыске в квартире у корреспондента, могут говорить о провокации. Попытку сфальсифицировать дело косвенно подтверждали также фотографии, которые были опубликованы полицией после задержания Голунова, но, как выяснилось, не имели к нему никакого отношения. По словам друзей корреспондента «Медузы», не выдерживала критики и версия о том, что он привозил наркотические вещества из Риги, и распространял их в ночных клубах.

Позже в Минздраве сообщили, что в эксперты не нашли наркотические вещества в анализах Голунова, а его защита подтвердила, что не обнаружили их и при исследовании контрольных смывов с ладоней рук и среза ногтевых пластин. А сегодня стали известны и результаты биологической экспертизы — на предметах, которые изъяли в ходе обыска дома у Ивана Голунова, обнаружили следы ДНК нескольких человек. Однако отпечатков пальцев журналиста на них нет. Ранее к делу подключилась Генпрокуратура — ведомство запросило у всех подразделений полиции по Западному округу Москвы сведения по понятым и закупщикам, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках.

Иван Голунов связывал уголовное дело, которое было возбуждено в отношении него, с расследованием по похоронному бизнесу.

«Решение об освобождении Ивана Голунова обусловлено опасениями власти», — считает политолог Валерий Соловей.

Он уверен, что в ближайшем будущем за произошедшее накажут какого-нибудь полковника или майора.



Теперь необходимо найти виновных в возбуждении дела в отношении Ивана Голунова, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман.

Он подчеркнул, что сами по себе наркотики, до которых не дотрагивался Иван Голунов, не могли оказаться в его рюкзаке.

«В Совете Федерации будут держать на контроле дело Ивана Голунова», — сообщила спикер Верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что срок задержания Голунова без решения суда был более 48 часов, а фотографии, которые первоначально распространило ГУВД, были сделаны не в квартире журналиста.

«Из всей ситуации с журналистом Иваном Голуновым нужно делать выводы», — считает глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко поблагодарила всех за солидарность в деле Ивана Голунова. В интервью «Интерфаксу» она сказала, что его освобождение произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей.



Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



В последние дни в Москве и других городах проводились акции в поддержку спецкора «Медузы». Накануне впервые в истории сразу три российских издания — РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» разместили материалы, посвященные журналисту.

В защиту Голунова в последние сутки начали выступать и государственные российские телеканалы. О своей солидарности с журналистом высказывались многие известные деятели, в том числе, телеведущий Максим Галкин.

Галкин подчеркнул, что кто-то потратил огромные деньги, чтобы устроить травлю в Интернете людей, которые вступили за спецкора «Медузы».

У Кремля не было желания урегулировать дело Ивана Голунова до прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данные публикации в СМИ не соответствуют действительности.

Сегодня же в Кремле сказали, что разрешать, или не разрешать марш в поддержку Голунова должны московские власти.

Судьба акции в поддержку Ивана Голунова, которая запланирована на завтра, пока под вопросом. Один из ее инициаторов, журналист и муниципальный депутат Илья Азар, еще утром говорил «Эху Москвы», что важно обсуждать вопросы с чиновниками мэрии на открытой площадке.

Позже вице-мэр столицы Александр Горбенко сказал «Эху Москвы», что договориться с инициаторами марша не удалось.

Мэрия предупредила, что не допустит нарушения общественного порядка во время празднования Дня России.

Тем временем, стало известно, что правительство Москвы решило согласовать некую акцию в поддержку Голунова 16 июня на проспекте Сахарова. Среди ее заявителей названы председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Они планируют собрать до 20 тысяч человек.