Журналиста Ивана Голунова сегодня освободят из-под домашнего ареста

Все обвинения с него сняты, — сказал глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, причастность Голунова к реступлению не доказана. Полицейские, задержавшие журналиста, на период проверки отстранены от работы. Материалы внутреннего расследования по сотрудникам, занимавшимся делом Голунова, направлены в Следственный комитет, — добавил глава МВД.

Колокольцев сказал, что права любого гражданина, независимо от профессиональной принадлежности, должны быть всегда защищены.

Решение об освобождении журналиста Ивана Голунова обусловлено опасениями власти, — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей. Там стали думать, что скандал может привести к значительным социальным переменам, — считает эксперт.

Соловей добавил, что вероятно в ближайшем будущем прилюдно накажут за произошедшего какого-нибудь полковника или майора.