Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко поблагодарила всех за солидарность в деле журналиста издания Ивана Голунова
Федотов о деле Голунова: «Это общая победа, победа общества, здравого смысла и закона».
Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко поблагодарила всех за солидарность в деле журналиста издания Ивана Голунова.
«Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им», — заявила Тимченко «Интерфаксу».
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.