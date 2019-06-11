Глава постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев считает, что прекращение уголовного дела в отношении спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова является большой победой гражданского общества и профессионального сообщества сотрудников медиа.

Федотов о деле Голунова: «Это общая победа, победа общества, здравого смысла и закона».

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко поблагодарила всех за солидарность в деле журналиста издания Ивана Голунова.

«Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им», — заявила Тимченко «Интерфаксу».

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.