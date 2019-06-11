Клиенты ВТБ жалуются на крупный сбой в работе сервисов банка

Почти половина клиентов столкнулась с проблемами с внутрибанковскими переводами, четверть пользователей не может оплатить услуги, передает портал Банки.ру со ссылкой на сайте downdetector, который отслеживает подобные сбои.

В социальных сетях множатся жалобы на неработающие банкоматы, приложение и онлайн-версию банка. В одном из твитов представители ВТБ не стали отрицать трудности. Их объяснили отладкой работы приложения. Пользователям пообещали скорые изменения к лучшему, но сообщение позже удалили.

В беседе с РБК специалисты ВТБ также признали трудности и извинились за доставленные неудобства. Клиенты между тем говорят, что подобная ситуация наблюдается не первый месяц. Несколько сбоев уже были в мае, а нынешний идет второй день подряд.

Глава ВТБ Андрей Костин на прошлой неделе заявил, что специалисты работают над повышением устойчивости приложения к отказам.