В Москве задержали подозреваемого в погроме в редакции журнала «Сноб»

Сам мужчина, имя которого официально не называется, рассказал, что это не было целенаправленной атакой на СМИ.

В ночь на понедельник в редакцию «Сноба» проник мужчина, который устроил погром, повалив мебель, разбросав компьютеры. По словам главного редактора издания Ксении Чудиновой, преступник похитил моноблок и ноутбук.

Впоследствии стало известно, что ноутбук он подарил прохожим на улице, а моноблок выбросил. Проект «База» утверждает, что подозреваемого зовут Яков Толкачев.