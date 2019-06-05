Прекращено уголовное дело Ивана Голунова

Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом сообщил во вторник журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее силовики увезли журналиста Ивана Голунова из квартиры, где он находился под домашним арестом, передает «МБХ-Медиа». По данным источников «Эха Москвы», к 17 часам он вместе с адвокатом отправился к следователю в ГСУ ГУВД Москвы.

Между тем, на завтра в Москве запланировано масштабное несанкционированное шествие в поддержку Ивана Голунова. Только в группе соцсети Фейсбук, посвященной этому мероприятию, интерес к акции проявили около 25 тысяч человек.

Тем временем в Кремле заявили, что считают проведение подобного марша в День России неуместным. С соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня мэрия Москвы сообщили, что намерены обратиться в прокуратуру по поводу марша в поддержку журналиста. Как заявил «Интерфаксу» вице-мэр Александр Горбенко, инициаторы шествия не идут на диалог с властями, обеспокоенными вопросами безопасности. Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Журналист категорически отрицает вину и говорит, что наркотики ему подбросили полицейские. Уголовное преследование он связывает с профессиональной деятельностью.

Между тем, растет число известных людей, выступивших в поддержку Ивана Голунова. К ним присоединился телеведущий Максим Галкин. На своей странице в Инстаграм он сказал, что в необходимости поддержать журналиста его убедило большое количество людей, уверенных в невиновности Голунова.

Галкин также добавил, что кто-то потратил огромные деньги, чтобы организовать в Интернете травлю людей, вступившихся за журналиста.