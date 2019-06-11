В СПЧ предлагают провести согласованную акцию в поддержку Ивана Голунова 16 июня

С инициативой выступил глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Павел Гусев. Он добавил, что призывы к несанкционированным шествиям – это попытка внести раскол в гражданское общество. Заявление Гусева размещено на сайте СПЧ. Тем временем, столичная мэрия решила пожаловаться в прокуратуру на инициаторов марша в поддержку Голунова, намеченного на завтра. Вице-мэр Александр Горбенко заявил, что организаторы не идут на диалог. Сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проведение марша 12 июня, в День России, может стать, как выразился Песков, препятствием для праздничной атмосферы. Через социальные сети распространяется призыв выйти на марш завтра в полдень. Участники собираются встретиться у метро «Чистые пруды» и проследовать до здания МВД на Петровке, 38. Только в соответствующей группе в Фейсбуке о заинтересованности в мероприятии сообщили около 25 тысяч человек.