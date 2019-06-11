25 лет назад была отменена статья 175 УК ФРГ, предусматривающая наказание лицам гомосексуальной направленности

Ровно 25 лет назад была отменена статья 175 уголовного кодекса ФРГ, предусматривающая наказание лицам гомосексуальной направленности.

11 июня 1994 года бундестаг принял решение об отмене статьи, предусматривающей тюремное заключение за однополые сексуальные контакты. Она действовала в Германии с 1872 года. Уголовное наказание или запрет на участие в выборах грозили уже за простые поцелуи и даже влюбленные взгляды. На основании статьи 175 в ФРГ были проведены более ста тысяч процессов. 64 тысячи мужчин были осуждены. На женщин статья не распространялась.

В ГДР преследование лиц альтернативной сексуальной направленности было менее строгим. После пятидесятых годов фактически не было никаких действительных приговоров. Благодаря Восточной Германии, которая отказалась принимать эту статью в совместное законодательство после объединения двух частей страны, парламент в Бонне решил отменить наказание и в ФРГ. Этому предшествовало исключение гомосексуализма из списка болезней Всемирной организации здравоохранения в 1990 году.

Политик от партии «Зеленых» Фолькер Бек заявил сегодня, что без объединения Германии отказ от наказания за однополые связи не был бы таким скорым. Статья 175 охотно использовалась для «защиты детей и молодежи». Тем самым ущемлялись гражданские права гомосексуальных пар. Бек указал на то, что в реальной жизни гомофобия все еще не истреблена.

В Германии до сих пор существуют попытки «лечения» от гомосексуальности. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан завил сегодня, что готовится закон о запрете так называемой конверсионной терапии для геев.



В настоящее время в Германии разрешен гомосексуальный брак и усыновление детей партнеров. Кроме того, все жертвы преследования по статье 175 законодательно реабилитированы.