Власти: Несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова создаст угрозу безопасности людей

Несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова создаст угрозу безопасности людей, — считают в мэрии. Власти столицы обещают не допустить нарушений общественного порядка.

Ранее вице-мэр Александр Горбенко в интервью «Эху Москвы» сказал, что не удалось договориться с инициаторами марша, поскольку они предлагают провести переговоры в эфире телеканала «Дождь». Для мэрии это недопустимо.



Организаторы марша утверждают, что открытый диалог для них принципиальная позиция.

На упаковках с наркотиками, изъятых полицией из квартиры журналиста Ивана Голунова, нет его отпечатков. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

МВД по Москве ранее сообщило, что в квартире у Голунова были найдены наркотики.