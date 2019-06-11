Мосгорсуд намерен в пятницу рассмотреть жалобу защиты на домашний арест журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Никулинского суда. Сегодня защита обжаловала арест Голунова.

У Кремля нет желания урегулировать дело Ивана Голунова до прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данные публикации в СМИ не соответствуют действительности.

Сегодня же в Кремле сказали, что разрешать, или не разрешать марш в поддержку Голунова должны московские власти.

Мэрия Москвы обещает не допустить нарушений общественного порядка завтра, когда будет отмечаться День России. Чиновникам не удалось пока договориться с инициаторами марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который намечен на 12-е июня.