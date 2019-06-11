Практику уничтожения продуктов питания в России могут прекратить

С соответствующим предложением выступил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор предлагает разработать нормативно-правовые акты, запрещающие захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу, Об этом говорится в перечне инициатив ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека. Роспотребнадзор предлагает урегулировать возможность использования пищевых отходов в качестве источников биоэнергии. Уничтожение продуктов питания в России связано с эмбарго, которое действует в стране с лета 2014 года. Оно стало ответом на санкции со стороны Запада после присоединения Крыма. Президент подписал указ о запрете на ввоз продуктов из ряда стран, а потом и указ об их уничтожении. После этого овощи и фрукты, незаконно ввезенные в страну, начали показательно давить тракторами, а мясо отправляли на комбинаты, где перемалывали в муку. Эта политика властей вызвала в обществе критику, в том числе из-за того, что вместо бессмысленного уничтожения продуктов их могли передавать в госучреждения или малоимущим.

За первые три года действия указа в России уничтожили более 26 тысяч тонн санкционных продуктов, перехваченных на границе.