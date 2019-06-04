Московские власти пока не могут договоритmся с инициаторами завтрашнего марша в поддержку журналиста Ивана Голунова

Московские власти пока не могут договориться с инициаторами завтрашнего марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который находится под домашним арестом. Мэрия готова обратиться в надзорное ведомство, — сообщил «Эху» вице-мэр столицы Александр Горбенко.

Ранее журналист и муниципальный депутат Илья Азар сказал, что инициаторы марша предложили обсудить все вопросы с мэрией в прямом эфире телеканала «Дождь».

Напомним, — спецкора Медузы Ивана Голунов подозревают в сбыте наркотиков. Сам он утверждает, что их ему подбросили. В деле много нестыковок.

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в Западном округе столицы. Мосгорсуд 14 июня рассмотрит жалобу защиты журналиста Голунова на его домашний арест.