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Эксклюзив Эха 15:00, 11 июня 2019

Московские власти пока не могут договоритmся с инициаторами завтрашнего марша в поддержку журналиста Ивана Голунова

Московские власти пока не могут договориться с инициаторами завтрашнего марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который находится под домашним арестом. Мэрия готова обратиться в надзорное ведомство, — сообщил «Эху» вице-мэр столицы Александр Горбенко.

Ранее журналист и  муниципальный депутат Илья Азар сказал, что инициаторы марша предложили обсудить все вопросы с  мэрией в прямом эфире телеканала «Дождь».
Напомним, — спецкора Медузы Ивана Голунов подозревают в сбыте наркотиков. Сам он утверждает, что их ему подбросили. В деле много нестыковок.
Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в Западном округе столицы. Мосгорсуд 14 июня рассмотрит жалобу защиты журналиста Голунова на его домашний арест.



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