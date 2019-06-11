Патриарх Филарет не признал томос об автокефалии

Он заявил, что не доволен условиями Константинопольского патриархата, и не стал бы голосовать за автокефалию, если бы знал, какими они будут.

Это сообщает телеканал «Громадське». Выступление, на котором патриарх Филарет об этом сообщил состоялось в Киеве на форуме «За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат».

Филарет объяснил, что принятие автокефалии на предложенных условиях будет переходом из одной зависимости в другую.

«Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?», — цитирует «Громадське» Филарета.