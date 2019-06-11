Сотрудника СМИ, которое связывают с Пригожиным, уволили после высказывания в поддержку журналиста Ивана Голунова

Сотрудника СМИ, которое связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, уволили после высказывания в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Редакция издания «Невские новости» расторгла трудовой договор с Олегом Дилимбетовым. Ранее он анонимно дал комментарий изданию «Открытые медиа». В публикации неназванный сотрудник «Невских новостей» назвал задержание журналиста Ивана Голунова подозрительным и напомнил о случае петербургского депутата Максима Резника. «Невские новости» в числе других изданий постоянно пишут, что парламентарий — наркозависимый. В заявлении главного редактора издания Тимофея Шабаршина сказано, что Дилимбетов высказал личную точку зрения от лица всего издания. Напомню, журналиста Ивана Голунова задержали на прошлой неделе и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист рассказал, что полицейские избили его, подкинули запрещенные вещества и 12 часов не давали позвонить адвокату. Следователь просил отправить журналиста в СИЗО, но суд отказался и поместил Голунова под домашний арест.

Согласно нескольким журналистским расследованиям, «Невские новости» контролирует предприниматель Евгений Пригожин. И он и данное издание это отрицают.