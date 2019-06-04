Московские власти намерены обратиться в прокуратуру по поводу марша в защиту журналиста Ивана Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко заявил, что мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, поскольку его инициаторы «не пошли на контакт». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Инициаторы не пошли на контакт, предложили какую-то форму общения в прямом эфире одного из телеканалов. Но вопросы безопасности людей — как участников шествия, так и других горожан, извините, не обсуждается в телевизионном эфире. От других контактов они отказались. Поэтому я вынужден был по закону обратиться в прокуратуру для прокурорского реагирования к организаторам несанкционированного мероприятия», — сказал вице-мэр.

А.Горбенко выразил надежду, что инициаторы несанкционированного марша «проникнутся ответственностью», так как безопасность людей – это «вещь, которой нельзя спекулировать и провоцировать».

«Там будет много людей на празднике России. А инициаторы относятся к этому к «пионерской зорьке»», — сказал вице-мэр.

А.Гобренко отметил, что по поводу завтрашнего марша говорил только с журналистом и муниципальным депутатом Ильей Азаром.

Ранее ряд журналистов заявили о намерении провести в День России марш в центре Москвы в поддержку корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, которого полиция обвиняет в покушении на сбыт наркотиков.