Бывший футболист питерского Зенита голландец Фернандо Риксен не будет подвергать себя эфтаназии

Он попрощался с миром, но добровольно уходить из жизни не собирается.

Риксен провел в Зените три сезона и выиграл с командой четыре трофея, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2013 году у него обнаружили боковой амиотрофический склероз – неизлечимую болезнь, связанную с атрофией мышц. Вместо 2 лет, которые обещали врачи, Риксен прожил уже 6, однако несколько дней назад пригласил всех на свой последний вечер. Говорить с мая прошлого года он не может и обращение было записано с помощью синтезатора речи. Первой мыслью, которую озвучили многие СМИ было предположение о том, что Риксен хочет прибегнуть к эфтаназии, однако сегодня он передал через своего биографа, что его неверно поняли. Он продолжает борьбу с недугом, но при этом больше не будет появляться на публике. Все эти годы за Риксеном ухаживает Вероника Веселова, на которой он женился в России. Его первая жена обнулила банковские счета и прекратила общение с ним.

За приглашение на последний вечер Фернандо Риксена просят 70 фунтов. Ряд известных персон уже объявили о том, что намерены посетить футболиста.

Билет на мероприятие обойдется гостям в 70 фунтов.