ФСБ и «Яндекс» до сих пор не договорились о передаче ключей шифрования

Ранее в прессе сообщали, что российскую компанию ждут крупные штрафы.

Дискуссия силовиков и руководства российского поисковика продолжается, но к окончательному согласию пока не пришли. Дьявол кроется в деталях, прокомментировал ситуацию «Интерфаксу» один из источников. У ФСБ есть все основания требовать ключи шифрования. И хотя стороны далеко продвинулись, найти универсальное решение будет сложно.

Спецслужба ждет от сервисов Яндекс.Почта и Яндекс.Диск ключи шифрования данных пользователей. Как передавало РБК, компания вовремя не передала сведения. Ей грозит штраф в один миллион рублей, в худшем случае – сервисы будут заблокированы. Похожим образом Роскомнадзор обошелся с мессенджером Telegram, которым, несмотря на попытки блокировки, продолжают пользоваться в России.

Глава Яндекса Тигран Худавердян заявил на минувшей неделе о найденном вместе с ФСБ решении проблемы. Для них важно, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных.