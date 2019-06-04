Экспертиза не нашла ни одного отпечатка пальцев Ивана Голунова на изъятых из его квартиры предметах

Между тем, защита журналиста обжаловала его домашний арест.

Об отсутствии отпечатков пальцев Голунова на изъятых предметах свидетельствуют результаты биологической экспертизы. В том числе речь идет и о пакетах с наркотиками, изъятых полицией из квартиры журналиста Ивана Голунова. Об этом «Эху» рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

На пакетах с наркотиками были обнаружены ДНК нескольких человек. Изучение образцов закончится сегодня во второй половине дня и результаты экспертизы будут сразу опубликованы, говорится в сообщении на сайте главка МВД по Москве.

Вместе с тем стало известно, что защита уже обжаловала домашний арест Голунова. Адвокаты считают решение Никулинского суда Москвы о мере пресечения незаконным и необоснованным. Апелляцию будет рассматривать Мосгорсуд, но дата слушаний пока неизвестна.

Между тем, к делу подключилась Генпрокуратура: ведомство запросило у всех подразделений полиции по Западному округу Москвы сведения по понятым и закупщикам, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках.

Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает уголовное преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.

Столичная мэрия намерена обратиться в прокуратуру по поводу завтрашнего марша в защиту Голунова. Как сказал Эху вице-мэр Александра Горбенко, «инициаторы акции не идут на диалог».

Как стало известно, сегодня московские власти пытались провести переговоры с организаторами. Об этом сказал «Эху» журналист Илья Азар.

Марш в поддержку Голунова запланирован на завтра. Шествие начнётся у метро «Чистые пруды», а закончится у здания Главного Управления МВД на Петровке, 38. Организаторы сказали, что никаких лозунгов и транспарантов на акции не будет, и поэтому согласовывать марш они не собираются.

Между тем в Кремле говорят, что марш может помешать праздничному настроению москвичей.

В Москве у главного городского управления МВД продолжаются пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом «Эху» рассказал журналист Александр Плющев.