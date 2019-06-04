В Москве сегодня пройдет забег в поддержку журналиста Ивана Голунова

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналистка Нина Абросимова.

«Сегодня в 20.30 мы начинаем забег в поддержку Ивана Голунова. У нас будет небольшая колонна в майках в поддержку Ивана, и мы пробежим мимо Петровки, далее по Лубянке, потом по улице Тверская и вернемся обратно в кофейню», — рассказала она.

Цель мероприятия, по словам Н.Абросимовой, – проинформировать максимальное число людей о преследовании Ивана Голунова.

«Мне кажется, важно, чтобы люди, которые не знают ничего об этом деле, как-то видели больше упоминаний о Ване на улицах. И эта бегущая колонна, мне кажется, это лишний раз повод привлечь внимание», — отметила она.

Стартует забег в 20.30 от кафе «Прогресс» на ул.Садовая-Триумфальная, 4/10.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Его обвиняют в попытке распространения наркотиков, сейчас он находится под домашним арестом.