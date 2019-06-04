В Кремле не обратили внимания на повторное дело оппозиционера Волкова – Песков

В Кремле не обратили внимания на повторный арест руководителя штаба Алексея Навального – Леонида Волкова. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Тверской суд Москвы повторно назначил административный арест руководителю штаба оппозиционера Алексея Навального — Леониду Волкову за нарушение правил организации митинга против повышения пенсионного возраста.

На вопрос, обратили ли внимание на данное обстоятельство в Кремле, пресс-секретарь ответил: «Честно говоря, нет, не обратили. Я даже не в курсе».

В понедельник постановлением суда Волков был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств). Ему назначено наказание в виде 15 суток.