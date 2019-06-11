Президенту доложили об акции солидарности российских газет в поддержку Голунова – Песков

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об акции ведущих российских газет в поддержку журналиста Ивана Голунова и он в курсе расследования, которое ведется по делу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на брифинге.

«Президенту докладывалось об этих акциях солидарности. И сам он, разумеется, просматривает газеты. Поэтому он в курсе этого дела и в курсе происходящего», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, президент в курсе расследования в отношении Ивана Голунова.

Иван Голунов был задержан 6 июня, сейчас он находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.