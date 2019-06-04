Песков не располагает информацией по поводу обсуждения поправок в статью УК РФ о хранении и приобретении наркотиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией по поводу обсуждения возможности изменения статьи 228 УК РФ о незаконном хранении, приобретении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне об этом неизвестно, но я могу узнать. Сам я не обладаю этой информацией, потому что если оно и ведется, то на экспертном уровне», — сказал пресс-секретарь.

На вопрос корреспондента о статистике по неправомерному применению этой статьи, обнародованную в связи с делом Голунова, Песков ответил: «Давайте мы дождемся ясности по делу, дождемся всех экспертиз, тем более что обещают, что это будет достаточно быстро, и потом уже продолжим разговор», — сказал пресс-секретарь президента.

Иван Голунов был задержан 6 июня, сейчас он находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.