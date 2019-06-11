Сборная Испании с крупным счетом обыграла шведов в отборочном матче Чемпионата Европы

Шведская команда славится умением играть по счету и грамотно использовать свои сильные стороны. В матче с командой Испании до середины второго тайма встреча шла как раз по шведскому плану, но он утратил актуальность после того, как Ларссон сыграл в своей штрафной рукой, причем без особой надобности. Шведы вынуждены были пойти вперед, и получили еще один пенальти в свои ворота. На последних минутах третий мяч забил Ойрасабаль. Итого 3-0. К сожалению, тяжелую травму в этой встрече получил хавбек Краснодара Классон. После потери Газинского еще одна крайне неприятная новость. После впечатляющей победы над сербами со счетом 5-0, Украина была скромнее в матче с Люксембургом и забила только один мяч, но результат в данном случае важнее. Грузия была бита датчанами 1-5. Дубль сделал нападающий Аякса Дольберг.

Сборная Косово победила болгарских футболистов 3-2. Один мячей у проигравших забил Ивелин Попов, выступающий за Ростов.