Премьер Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели до  четырех дней

Выступая на Международной конференции труда, глава Кабмина пояснил, что к сокращению рабочего времени приводит технологический прогресс.

Медведев напомнил, что сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост» производительности труда. В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела 4-дневную рабочую неделю, из-за чего эффективность сотрудников существенно выросла.