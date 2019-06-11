Российское военно-историческое общество готово провести новые раскопки в урочище Сандармох, где захоронены более 7 тысяч расстрелянных в годы Большого террора. Против этого выступают родственники репрессированных.

Провести повторные раскопки предлагает директор Института истории и политических наук Петрозаводского госуниверситета Сергей Веригин. Он автор гипотезы о том, что во время финской оккупации 1941-1944 годов финны, зная о том, что в Сандармохе есть захоронение политрепрессированных, свозили туда на расстрел пленных красноармейцев. Это предположение прошлым летом проверяла экспедиция Российского военно-исторического общества. Она, как утверждает Веригин, обнаружила гильзы и пули, которые подходят для пистолетов, закупавшихся финнами, а также могилы пяти человек, погребенных в одежде и обуви. Это указывает на то, что они не были репрессированными. Веригин считает, что необходимо продолжить работы в Сандармохе. В Российском военно-историческом обществе поддержали эту идею, пишет газета «Коммерсант». Как отмечает издание, правозащитники и исследователи политрепрессий увидели в работах организацию попытку переписать историю массовых расстрелов в Сандармохе во время Большого террора. Против новых раскопок выступают и родственники репрессированных. В открытом письме в адрес Минкульта они попросили не беспокоить могилы.

Сандормах является объектом культурного наследия Республики Карелия. Партия «Яблоко» ранее обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить законность раскопок на этой территории.