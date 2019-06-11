В Москве задержали подозреваемого в погроме редакции «Сноба»

Вчера ночью неизвестный проник в помещение и похитил ноутбук одного из сотрудников. Как рассказали в МВД, задержанный – 24-летний житель ближнего зарубежья. По словам полиции, материальный ущерб составил 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Накануне главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова рассказала, что в офисе были повреждены компьютеры, мебель и стеклянные перегородки. Она оценила ущерб в два миллиона рублей